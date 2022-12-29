Казахстан подтвердил план по экспорту нефти в Германию в 2023 году

«Казтрансойл» подтвердила, что направила «Транснефти» заявку на транзит нефти в ФРГ

Казахстанская национальная компания «Казтрансойл» подтвердила, что направила российской «Транснефти» заявку на транзит нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба» для Германии. Об этом предприятие сообщило на своем сайте. За 2023 год Казахстан планирует поставить ФРГ 1,2 миллиона тонн сырья.

Ранее 29 декабря о получении заявки на резерв допмощностей «Дружбы» сообщил РИА Новости советник президента «Транснефти» Игорь Демин. По его словам, из указанного объема 300 тысяч тонн должны быть отправлены в первом квартале года, а заявка требует утверждения российского Минэнерго.

Вице-премьер Александр Новак заявил «Интерфаксу», что Россия готова одобрить заявку Казахстана на транспортировку нефти в Германию. «Мы к этому нормально относимся, и если будет перенаправлена часть казахстанской нефти с Усть-Луги в "Дружбу", то это нормально», — сказал Новак. Он также положительно ответил на вопрос журналистов о том, одобрит ли Россия заявку на транзит в случае ее поступления.

В декабре Казахстанская национальная энергетическая компания «КазМунайГаз» (КМГ) сообщала, что планирует пробную отправку партии нефти по трубопроводу «Дружба» на нефтеперерабатывающий завод в Шведте на востоке ФРГ. Этот немецкий завод ежегодно перерабатывает более 10 миллионов сырой нефти и снабжает топливом Берлин и большую часть восточной Германии. Кроме того, в Минэкономики Германии заявляли, что НПЗ в Шведте и Лойне не будут закупать нефть в России в 2023 году — заводы зарезервировали мощности в Казахстане.