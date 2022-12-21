Казахстан собрался заместить в Германии российскую нефть

«КазМунайГаз» допустил пробную поставку партии нефти в Германию по «Дружбе» в 2023 году

Казахстанская национальная энергетическая компания «КазМунайГаз» (КМГ) собралась заместить в Германии российскую нефть — пробная отправка партии сырья по трубопроводу «Дружба» на нефтеперерабатывающий завод в Шведте на востоке ФРГ может состояться в ближайшее время, говорится в сообщении предприятия на сайте.

«КазМунайГаз» отметил, что этот немецкий завод ежегодно перерабатывает более 10 миллионов сырой нефти и снабжает топливом Берлин и большую часть восточной Германии. Председатель правления предприятия Магзум Мирзагалиев накануне обсудил возможность экспорта нефти из Казахстана в Германию с парламентским статс-секретарем Минэкономики ФРГ Михаэлем Кельнером и депутатом бундестага Кристианом Герке.

Депутат бундестага выразил заинтересованность в стабильных поставках сырья из Казахстана, указано в сообщении. Мирзагалиев, в свою очередь, подтвердил готовность «КазМунайГаза» экспортировать сырье, однако отметил необходимость решения контрактных и технических вопросов. В пресс-службе сообщили, что от президента страны Касым-Жомарта Токаева поступило поручение рассмотреть возможность пробной поставки уже в январе 2023 года.

Эмбарго Европы на закупки российской нефти, вступившее в силу 5 декабря, не касается трубопроводных поставок по «Дружбе», однако многие страны пообещали самостоятельно отказаться от них в 2023 году. Германия, в частности, обязалась прекратить импорт российского сырья по нефтепроводу к 31 декабря.

В Минэкономики Германии заявили, что НПЗ в Шведте и Лойне не будут закупать нефть в России в 2023 году — заводы зарезервировали мощности в Казахстане. При этом официальный представитель оператора «Дружбы» — «Транснефти» — Игорь Демин сообщил ТАСС, что от Казахстана не поступало запроса на прокачку нефти в ФРГ. Демин добавил, что республика не сможет заместить Германии российские объемы сырья.