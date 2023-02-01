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12:29, 1 февраля 2023Россия

Тело дальнобойщика нашли рядом с фурой на российской трассе

Тело дальнобойщика из Татарстана нашли рядом с фурой на трассе Чита — Забайкальск
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Тело водителя-дальнобойщика нашли рядом с фурой на трассе ЧитаЗабайкальск на 169-м километре дороги в Могойтуйском районе. Эту информацию подтвердили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю, передает портал CHITA.RU.

Все произошло 31 января. Правоохранителям удалось выяснить, что погибшим оказался житель Татарстана 1969 года рождения.

Признаков насильственной смерти на теле водителя не обнаружили. По предварительной версии, у россиянина были проблемы со здоровьем.

Другие обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.

11 января сообщалось, что на Кольской улице на севере Москвы такси, за рулем которого находился мертвый водитель, протаранило другую машину.

По предварительным данным, уроженцу Ставрополья, подрабатывавшему в такси, во время поездки стало плохо. Судмедэксперты начали выяснять точную причину смерти.

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Анна Щербакова
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