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19:43, 1 февраля 2023Бывший СССР

Сбежавший от призыва украинец заблудился в горах и был пойман

Госпогранслужба Украины: сбежавший от призыва украинец заблудился в горах и был пойман

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Украинец, пытавшийся сбежать от призыва в Вооруженные силы страны, заблудился в горах и был пойман. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины в Telegram.

«Мужчина пытался пробраться на территорию Словакии. Он шел по проложенному заранее маршруту, однако потерял ориентировку и заблудился в горах. В лесу он провел всю ночь. (…) Как только поймал связь, сразу позвонил "102"», — сказано в заявлении ведомства.

Уточняется, что сотрудники полиции немедленно сообщили об этом пограничникам. Мужчине была оказана медицинская помощь. В Госпогранслужбе отметили, что теперь ему придется предстать перед судом.

В конце декабря 2022 года МВД Украины сообщило, что в Одесской области была раскрыта схема незаконной переправки граждан призывного возраста через государственную границу с Молдавией за вознаграждение в шесть тысяч долларов с человека. Тогда же оперативники Подольского пограничного отряда на окраине села Новопетровка задержали четырех молодых людей, которые рассказали о «безопасной» поездке в Молдавию по объявлению в интернете.

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Кристина Есикова
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