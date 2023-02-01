Президент Чехии высказался о вступлении Украины в НАТО и ЕС

Президент Чехии Петр Павел заявил, что в будущем Украина должна входить в состав НАТО и ЕС

Новый президент Чехии Петр Павел заявил, что в будущем Украина должна входить в состав НАТО и Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Blesk.

Политик также сообщил о целях намеченной на весну 2023 года поездки на Украину. Ожидается, что это будет их совместная поездка с главой Словакии Зузаной Чапутовой.

По его словам, эта поездка должна стать выражением ясной поддержки Киева. Он добавил, что нельзя допустить «неуспех Украины в этой войне». «Ее успех — в наших жизненных интересах и в интересах всех наших союзников в рамках ЕС и НАТО», — сказал он.

На вопрос, готов ли он посетить не только Киев, но и места, расположенные ближе к линии фронта, президент Чехии ответил, что не имел бы с этим проблем. При этом отметил, что программа визита зависит от украинских властей. «Но нет смысла делать любой ценой некие жесты, которые могли бы принести проблемы украинской стороне или кому-либо другому», — добавил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский позвонил Петру Павелу, поздравил его с победой и пригласил посетить Киев. Президент Чехии заявил, что в ходе телефонного разговора заверил Зеленского в том, что Украина может и в дальнейшем быть уверенной в поддержке со стороны Праги.