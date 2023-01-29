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23:34, 29 января 2023Мир

Зеленский пригласил нового президента Чехии в Киев

Новый президент Чехии Павел заявил, что Зеленский поздравил его и пригласил его в Киев
Петр Павел

Петр Павел. Фото: David W Cerny / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил в воскресенье, 29 января, избранному главой Чехии на выборах Петру Павелу, поздравил его с победой и пригласил посетить Киев. Об этом новый президент Чехии сам сообщил в Twitter.

Павел поблагодарил Зеленского за его поздравление с победой на выборах и приглашение посетить Украину. Президент Чехии также заявил, что в ходе телефонного разговора заверил Зеленского в том, что Украина может и в дальнейшем быть уверенной в поддержке со стороны Праги.

Отставной генерал и бывший председатель военного комитета НАТО Петр Павел набрал 53,9 процента голосов во втором туре выборов президента Чехии. Его соперник, бывший премьер-министр, набрал 46,98 процента голосов. Инаугурация состоится в марте.

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Марина Совина
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