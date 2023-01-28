Голосование на президентских выборах завершилось в Чехии

Петр Павел лидирует с 53,9 процента голосов на выборах президента Чехии

В Чехии завершилось голосование во втором и заключительном этапе президентских выборов. Об этом в субботу, 28 января, сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство ЧТК.

По итогам голосования на данный момент лидером оказался отставной генерал, бывший председатель военного комитета НАТО Петр Павел — он набрал 53,9 процента голосов. Его соперник, бывший премьер Чехии Андрей Бабиш, набрал 46,98 процента голосов.

Участки закрылись в чешских городах в 16:00 по Москве, сейчас все еще продолжается подсчет голосов. Уточняется, что явка избирателей в этот раз может превысить 70 процентов.

По данным чешских политологов и социологов, ждать кардинальных изменений в президентской гонке вряд ли стоит. При этом официально победитель выборов станет известен только вечером 28 января.

14 января, когда закончился первый этап голосования на президентских выборах, Павел также опередил экс-премьера Бабиша. После подсчета данных на 99 избирательных участках Павел, как утверждалось, набрал 35,22 процента голосов, а Бабиш — 35,16 процента.

Тогда же премьер-министр Чехии Петр Фиала призвал избирателей поддержать бывшего председателя военного комитета НАТО. Он же отметил, что Павел отстаивает демократические принципы и собирается придерживаться прозападной ориентации.