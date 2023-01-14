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21:53, 14 января 2023Мир

Экс-глава военного комитета НАТО Павел лидировал на выборах президента Чехии

Экс-глава военного комитета НАТО Павел набрал 35,22% голосов на президентских выборах
Петр Павел

Петр Павел. Фото: David w Cenrby / Reuters

Бывший глава военного комитета НАТО Петр Павел опередил экс-премьера Андрея Бабиша на президентских выборах в Чехии. Об этом сообщило Чешское телевидение.

После подсчета данных на 99 избирательных участках Павел набрал 35,22 процента голосов, Бабиша — 35,16 процента. Отмечается, что явка в первом туре превысила 68 процентов.

Ранее бывший премьер-министр Чехии и лидер оппозиционного движения ANO Бабиш выступил против создания в стране военной базы США. Политик отметил, что эта тема является весьма острой, и высказался о необходимости провести референдум по этому вопросу.

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Юлия Мискевич
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