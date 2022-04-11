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Экс-премьер Чехии выступил против создания в стране военной базы США

Экс-премьер Чехии Бабиш не поддержал и назвал излишним создание военной базы США в стране
Андрей Бабиш

Андрей Бабиш. Фото: Vit Simanek/ Globallookpress.com

Бывший премьер-министр Чехии и лидер оппозиционного движения ANO Андрей Бабиш выступил против создания в стране военной базы США. Он назвал подобное решение излишним, передает РИА Новости со ссылкой на Twitter политика.

Экс-премьер задался вопросом, почему страна должна размещать на своей территории некие базы, в то время как помогает под своим руководством создавать их в Словакии. «Говорю за себя, что это излишне, я это не поддерживаю, потому что считаю это напрасным», — подчеркнул он.

Бабиш отметил, что эта тема является весьма острой, и высказался о необходимости провести референдум по этому вопросу.

Ранее министр обороны Чехии Яна Чернохова подтвердила, что власти планируют обсудить с Пентагоном возможное использование военных баз США на территории страны. По словам главы Минобороны, переговоры могут состояться во второй половине апреля.

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Марина Совина
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