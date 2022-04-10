Чехия обсудит с Пентагоном возможное использование военных баз США в стране

Глава Минобороны Чернохова: Чехия обсудит размещение военных баз США на территории страны

Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что власти планируют обсудить с Пентагоном возможное использование военных баз США на территории страны. Об этом она сообщила в интервью изданию DenikN.

По словам главы Минобороны, переговоры могут состояться во второй половине апреля. Она считает, что Чехия может последовать примеру Словакии, недавно предоставившей возможность США разместить военные силы. «Не хочу говорить о конкретных деталях, но думаю, что для нас было бы важно, если какое-то соглашение будет готовиться», — пояснила Чернохова.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала также заявил, что правительство рассматривает все возможности укрепить безопасность страны на фоне конфликта на Украине, пишет информационное агентство CTK. Он подтвердил, что возможное соглашение с США в сфере обороны должны утвердить обе палаты парламента Чехии.

США планировали расширить военное присутствие в Чехии еще в 2001 году, когда был выдвинут план о размещении в этой стране радара для оповещения о запуске ракет. Однако в 2009 году от плана было решено отказаться. Генштаб Чехии не раз выступал против размещения постоянной базы НАТО в стране.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США не планируют размещение американских сил в Финляндии и Швеции, разговоров об этом на фоне возможного вступления государств в НАТО не ведется. Он уточнил, что не хочет забегать вперед процесса принятия решений между государствами и альянсом.

