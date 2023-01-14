Премьер Чехии призвал поддержать лидирующего на выборах генерала Павела

Премьер Чехии Фиала призвал поддержать экс-главу военного комитета НАТО Павела на выборах

Премьер-министр Чехии Петр Фиала призвал избирателей поддержать экс-главу военного комитета НАТО Петра Павела во втором туре выборов главы государства, который состоится через две недели. Об этом сообщает агентство CTK.

Фиала отметил, что генерал Павел отстаивает демократические принципы, чтит конституцию республики и планирует придерживаться прозападной ориентации на посту главы республики.

В первом туре бывший глава военного комитета НАТО Павел опередил экс-премьера Андрея Бабиша. После подсчета данных на 99 избирательных участках Павел набрал 35,22 процента голосов, Бабиш — 35,16 процента.