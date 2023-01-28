Названа дата инаугурации нового президента Чехии

В Чехии сообщили, что инаугурация нового президента Петра Павела состоится 9 марта

Инаугурация нового президента Чехии, отставного генерала Петра Павела, которого избрали в субботу, 28 января, состоится в марте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спикера нижней палаты парламента Маркету Пекарову-Адамову.

По словам спикера, дата инаугурации пока назначена на 9 марта. Пекарова-Адамова также отметила, что мероприятие пройдет в Пражском граде.

Ранее в Чехии завершилось голосование во втором, заключительном этапе президентских выборов. По итогам выборов лидером оказался отставной генерал, бывший председатель военного комитета НАТО Петр Павел — он набрал 53,9 процента голосов. Его соперник, бывший премьер Чехии Андрей Бабиш, набрал 46,98 процента голосов.

14 января, когда закончился первый этап голосования на президентских выборах, Павел также опередил экс-премьера Бабиша. После подсчета данных на 99 избирательных участках Павел, как утверждалось, набрал 35,22 процента голосов, а Бабиш — 35,16 процента.

Тогда же премьер-министр Чехии Петр Фиала призвал избирателей поддержать бывшего председателя военного комитета НАТО. Он же отметил, что Павел отстаивает демократические принципы и собирается придерживаться прозападной ориентации.