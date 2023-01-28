Экс-глава военного комитета НАТО избран президентом Чехии

Экс-глава военного комитета НАТО Петр Павел избран президентом Чехии

Экс-глава военного комитета НАТО Петр Павел одержал победу на выборах и был избран президентом Чехии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Чешское телевидение.

В ходе завершающегося 28 января подсчета голосов стало понятно, что другой кандидат, бывший премьер Чехии Андрей Бабиш, уже не сможет собрать столько голосов избирателей, чтобы догнать своего противника.

«Поздравляю Петра Павела с избранием четвертым по счету президентом Чехии», — сказал премьер страны Петр Фиала.

14 января, когда закончился первый этап голосования на президентских выборах, Павел также опередил экс-премьера Бабиша. После подсчета данных на 99 избирательных участках Павел, как утверждалось, набрал 35,22 процента голосов, а Бабиш — 35,16 процента.

Тогда же премьер-министр Фиала призвал избирателей поддержать бывшего председателя военного комитета НАТО. Он же отметил, что Павел отстаивает демократические принципы и собирается придерживаться прозападной ориентации.