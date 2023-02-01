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10:37, 1 февраля 2023Бывший СССР

ЕС потратит 50 миллионов евро на закупку вакцин для Украины

Евросоюз выделит 50 миллионов евро на покупку вакцин от COVID-19 для Украины

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Евросоюз планирует закупить вакцины для поставки на Украину, выяснила «Лента.ру». Соответствующие данные содержатся в опубликованной тендерной документации. Общая сумма контракта составит 50 миллионов евро, средства на его реализацию будут выделены из бюджета Европейского инвестиционного банка.

Из документации следует, что цель контракта — «закупка вакцин против острой респираторной инфекции COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2».

Контракт на сумму 50 миллионов, который планируется оплатить из европейского бюджета, будет реализован в рамках сотрудничества между пекинской компанией Sinovac Life Sciences Co. Ltd и украинской фармацевтической компанией «Лекхим».

Ранее комиссия Госдепа США сообщила о намерении проверить использование Украиной американской помощи. Ревизоры призвали сообщать любую информацию о нецелевой растрате американской помощи. Своим информаторам они обещали полную анонимность. Ревизоры, как сообщается, уже провели встречу с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

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Кирилл Садовский
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