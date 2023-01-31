Ревизоры из США проверят использование Украиной американской помощи

Комиссия Госдепа США проверит использование Украиной американской помощи

Комиссия Госдепартамента США прибыла в Киев. Об этом сообщает «Страна.ua».

В ее состав вошли Диана Шоу, Роберт Сторч и Николь Ангарелла. Ревизоры проверят использование Украиной американской военной помощи.

Ревизоры призвали сообщать любую информацию о нецелевой растрате американской помощи. Своим информаторам они обещали полную анонимность. Ревизоры уже провели встречу с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

24 января президент Украины Владимир Зеренский заявил о масштабных кадровых перестановках в стране. В этот же день экс-замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко объявил об уходе в отставку. На его должность Зеленский назначил бывшего главу Киевской области Алексея Кулебу. Массовое увольнение чиновников сочли условием для продолжения поставок вооружений на Украину, так как западные страны объявили о поставках Украине танков сразу после того, как Зеленский провел массовые увольнения.