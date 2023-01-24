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23:51, 24 января 2023Бывший СССР

Зеленский назначил нового замглавы офиса президента

Зеленский назначил экс-главу Киевской области Кулебу замглавы офиса президента Украины
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего главу Киевской области Алексея Кулебу заместителем главы своего офиса. Об этом сообщается в указе политика, опубликованном на его сайте.

Зеленский подписал указы об увольнении экс-главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы, Днепропетровской — Валентина Резниченко, Сумской — Дмитрия Живицкого.

Глава государства также уволил руководителей подконтрольных Украине частей Запорожской и Херсонской областей Александра Старуха и Ярослава Янушевича.

Утром 24 января экс-замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко подтвердил свою отставку. Он опубликовал фотографию, на которой запечатлел заявление об уходе с должности, датированное 23 января 2023 года.

17 января Алексей Арестович объявил об уходе с поста советника офиса президента Украины. «Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку», — объяснил он свое решение.

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Марина Совина
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