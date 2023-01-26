В Хорватии назвали настоящую причину массовых увольнений чиновников на Украине

Advance: Зеленский провел массовые увольнения чиновников по указке иностранных спонсоров

Президент Украины Владимир Зеленский провел массовое увольнение чиновников по указке иностранных спонсоров Киева. Такую причину чистки среди украинских чиновников назвал обозреватель хорватского издания Advance.

По словам автора материала, Украина на данный момент не может обойтись без западной помощи, поскольку пребывает в настоящем кризисе и борется за выживание. Поэтому многие политические решения ей можно навязать извне, считает он. «Иными словами, Украина вынуждена делать все, что от нее требуют, чтобы помощь продолжала приходить», — отметил обозреватель.

Автор обратил внимание на то, что западные страны объявили о поставках Украине танков сразу после того, как Зеленский провел массовые увольнения. По его мнению, список чиновников, которые должны быть уволены, составили за пределами Украины.

«Отчасти чистка стала неожиданностью, поскольку кадры вокруг Зеленского казались весьма стабильными с начала вооруженного конфликта, и ничто не выдавало, по крайней мере внешне, какой-то напряженности», — подчеркнул обозреватель.

24 января украинский лидер заявил о масштабных кадровых перестановках в стране. В этот же день экс-замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко объявил об уходе в отставку. На его должность Зеленский назначил бывшего главу Киевской области Алексея Кулебу. Кроме того, украинский лидер отстранил от должности руководителей Днепропетровской и Сумской областей и глав частей Запорожской и Херсонской областей, которые контролирует Киев.