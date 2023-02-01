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08:43, 1 февраля 2023Мир

США и Индия наладят сотрудничество в области обороны

США и Индия наладят сотрудничество в области обороны и электроники для конкуренции с КНР

Фото: PRASETYO UTOMO / G20 Media Center / Reuters

Соединенные Штаты и Индия наладят сотрудничество в области обороны, космоса, телекоммуникации и электроники, сообщил индийский МИД. Соответствующее заявление было сделано по итогам встречи советника премьера Индии по нацбезопасности Аджита Довала с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, передает ТАСС.

«В области оборонного производства обе стороны договорились сосредоточиться на совместном производстве ключевых товаров, представляющих взаимный интерес», — отметили в ведомстве. В частности, Соединенные Штаты обязались оперативно рассмотреть заявку на получение лицензии, поданную компанией General Electric на производство реактивных двигателей в Индии для легких боевых самолетов местного производства.

Кроме того, Вашингтон поддержал развитие производства в Индии полупроводников и приветствовали создание совместных предприятий и партнерство в области технологий. Как отмечает Reuters, администрация президента США Джо Байдена надеется, что данное сотрудничество поможет обеим странам конкурировать с Китаем в области военной техники, полупроводников и искусственного интеллекта (ИИ).

В апреле 2022 года США потребовали от Индии и других стран отказаться от совместной оборонной деятельности с Россией. Тогда в Пентагоне подчеркнули, что Вашингтон ценит сотрудничество с Индией в военной сфере.

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Марина Совина
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