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11:46, 1 февраля 2023Мир

Британия и Австралия обсудят обучение украинских солдат

Главы МИД и Минобороны Британии и Австралии обсудят обучение украинских солдат

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Главы министерств иностранных дел и обороны Великобритании Джеймс Клеверли и Бен Уоллес обсудят с коллегами из Австралии Пенни Вонг и Ричардом Марлзом вопросы безопасности, включая обучение украинских солдат, сообщили в британском МИД.

Переговоры глав ведомств пройдут в Лондоне, Солсбери и Портсмуте в рамках ежегодного министерской встречи AUKMIN. «После двусторонних переговоров в среду группа посетит полигон Солсбери-Плейн, чтобы посмотреть, как австралийские и британские военные тренируют украинских солдат», — сказано в документе.

На следующий день министры посетят Портсмут, где обсудят укрепление сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе, а также вопросы безопасности, торговли и борьбы с изменениями климата. Также главы ведомств обсудят прогресс, достигнутый по партнерству AUKUS между США, Австралией и Великобританией, предусматривающее передачу австралийскому флоту атомных подводных лодок.

Ранее замминистра обороны Соединенного Королевства Алекс Чак рассказал, что обучение танковых экипажей Вооруженных сил Украины для работы на танках Challenger 2 стартует 30 января.

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Варвара Кошечкина
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