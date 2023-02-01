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11:40, 1 февраля 2023Россия

Путин и Медведев отправили венки на могилу Ельцина в день его рождения

Президент России Путин и зампред Совбеза Медведев отправили венки на могилу Ельцина

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев отправили венки на могилу первого президента страны Бориса Ельцина в день его рождения. Об этом сообщает Telegram-канал журналистов кремлевского пула «RIA_Kremlinpool».

На одном из венков написано «От президента Российской федерации», на другом — «От заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации». Оба венка сделаны из переплетенных багровых роз.

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Первого февраля Борису Ельцину исполнилось бы 92 года. В 2021 году — в день, когда Ельцину исполнилось бы 90 лет, Путин лично посетил могилу первого президента и обратился к россиянам с речью. Он заявил, что Ельцин никогда не боялся брать на себя возложенную на него ответственность и добавил, что никогда не забудет Ельцина.

Ельцин умер 23 апреля 2007 года в возрасте 76 лет. 25 апреля он был похоронен на Новодевичьем кладбище. Ельцин был президентом России с 1991 по 1999 год.

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Марк Леонов
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