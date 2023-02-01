Вице-канцлер Германии выступил против поставок немецких истребителей Украине

Вице-канцлер Германии Хабек выступил против поставок немецких истребителей Украине

Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек выступил против поставок немецких истребителей Украине. Его слова передает ТАСС.

«Я не считаю правильным сейчас поставлять истребители [Киеву]. И не только в данный момент, а вообще», — высказался политик. Он напомнил о необходимости поддержания баланса, направленного на маскимальную поддержку украинской стороны и недопущение втягивания Берлина, Европы и всего мира в конфликт.

При этом Хабек призвал как можно скорее поставить Украине танки Leopard. «Однако между основными боевыми танками и истребителями или техникой военно-морских сил есть разница. И, на мой взгляд, мы должны понимать это различие», — резюмировал он.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия не будет передавать Украине истребители. Политик объяснил, что это было давно понятно, в том числе из слов президента США Джо Байдена. «В таких важных вещах, как оружие, речь должна идти о фактах, о рациональном взвешивании», — напомнил он.