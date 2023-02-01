Готовившие теракты на железной дороге в Свердловской области попали на видео

ФСБ показала видео с признательными показаниями готовивших теракты в Свердловской области

ФСБ показала видео с признательными показаниями троих готовивших теракты на Урале. Запись в среду, 1 февраля, публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как сотрудники спецслужбы останавливают машину фигурантов, вытаскивают их из машины и кладут на землю. Затем на мужчин надевают наручники. После двое задержанных дают признательные показания.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали троих подозреваемых в подготовке терактов на железной дороге в Свердловской области. Задержанные, являющиеся гражданами России, намеревались совершить диверсии за вознаграждение от украинских неонацистов.

Силовики изъяли в ходе обысков по месту проживания подозреваемых орудие преступления, символику украинского националистического вооруженного формирования, а также схемы расположения объектов Свердловской железной дороги.

Возбуждены уголовные дела по статьям 205 УК РФ («Теракт») и 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).