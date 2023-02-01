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07:31, 1 февраля 2023Мир

В Республике Сербской ответили на призыв ЕС ввести визы для россиян

Президент Республики Сербской БиГ Додик: введение виз для россиян не стоит в повестке дня
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Фото: Dado Ruvic / Reuters

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик прокомментировал призыв Еврокомиссии ввести визы для россиян. Его слова приводит РИА Новости.

«Это у нас не стоит в повестке дня и мы это не обсуждаем», — заявил он в разговоре с агентством. Додик выразил мнение, что подобное решение стало бы плохим шагом в первую очередь для Боснии и Герцеговины, поскольку в таком случае она «начнет ограничиваться и исключаться».

«Если следуем только узкой европейской политике по отношению к России, это не является доказательством того, являемся ли мы в большей или меньшей степени европейцами», — отметил он.

В настоящее время граждане России могут въезжать в Боснию и Герцеговину с целью туризма без виз при условии, что общая продолжительность их пребывания в стране не превышает 30 дней.

Ранее Европейский союз (ЕС) призвал Боснию и Герцеговину (БиГ) как страну-кандидата в ЕС ввести визовый режим для граждан России.

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Марина Совина
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