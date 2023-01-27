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17:23, 27 января 2023Путешествия

ЕС призвал Боснию и Герцеговину ввести визы для россиян

Vijesti: Евросоюз призвал Боснию и Герцеговину ввести визовый режим для граждан России

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Европейский союз (ЕС) призвал Боснию и Герцеговину (БиГ) как страну-кандидата в ЕС ввести визовый режим для граждан России. Об этом пишет Vijesti.

Представители делегации Евросоюза в БиГ ждут, что балканская страна «приведет свою внешнюю и торговую политику, а также политику безопасности в соответствие с политикой ЕС».

Более того, отмечается, что для хорошего функционирования безвизового режима с Европейским союзом от БиГ ожидается «полное соответствие с визовой политикой ЕС, которая не предполагает безвизового режима с Россией».

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В настоящее время граждане России могут въезжать в Боснию и Герцеговину с целью туризма без виз, при условии, что общая продолжительность их пребывания в стране не превышает 30 дней. При этом россиянам все же придется получить визу, если они собираются задержаться в БиГ на больший период времени.

Ранее в декабре сообщалось, что свыше 100 тысяч россиян и более 20 тысяч украинцев, прибывших в Сербию после начала спецоперации, в скором времени могут получить гражданство республики. Лидер балканской страны Александр Вучич подчеркнул, что вся процедура будет осуществляться в ускоренном режиме.

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Фариза Бацазова
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