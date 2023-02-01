В Азии усилились засухи и наводнения из-за изменения климата

Geophysical Research Letters: гидрологический цикл в Азии стал более интенсивным

Группа ученых из Пакистана, США, Швейцарии и Сингапура показала, что засухи и следующие за ними разрушительные наводнения являются следствием интенсификации гидрологического цикла из-за изменения климата. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters.

Исследователи проанализировали годичные кольца деревьев в горах Гиндукуш, которые являются естественной записью о продолжительности и интенсивности прошлых климатических условий. Это позволило реконструировать годовые осадки в бассейне реки Кабул за четыре столетия, охватывая период с 1637 по 2018 год.

Оказалось, что за последние десятилетия засухи становятся более сильными, короткими и частыми, чередуясь с более частыми влажными периодами. Наводнения и засухи не исключают друг друга, а являются компонентами естественной гидроклиматологической изменчивости. Однако в более теплом климате скорость и интенсивность проявления этих явлений, вероятно, значительно увеличатся, что и наблюдается в Центральной Азии в наши дни.

Продолжительные засухи сменяются более короткими, но более частыми, также учащаются периоды устойчивых интенсивных осадков. Результаты исследования показывают, что изменения гидрологического цикла представляют собой серьезную угрозу водной безопасности бассейна.