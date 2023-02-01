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09:09, 1 февраля 2023Ценности

Жизель Бюндхен снялась в прозрачном платье без белья среди отдыхающих на пляже

Жизель Бюндхен позировала в прозрачном платье среди случайных отдыхающих на пляже в Майами
Жизель Бюндхен

Жизель Бюндхен. Фото: Stefano Rellandini / Reuters

Бразильская супермодель Жизель Бюндхен приняла участие в откровенной фотосессии в окружении незнакомцев. Снимки папарацци публикует Page Six.

42-летняя манекенщица позировала перед фотографом в прозрачном платье длины макси черного цвета, отказавшись при этом от нижнего белья. Образ знаменитости дополнил широкий ремень с золотой фурнитурой. На размещенных кадрах видно, что актрису запечатлели с распущенными волосами среди случайных отдыхающих на пляже в Майами.

Ранее в январе Жизель Бюндхен также снялась в купальнике люксового бренда Versace фиолетового цвета, который оформлен кейпом и глубоким V-образным декольте. Известно, что данная откровенная фотосессия также состоялась в Майами.

Жизель Бюндхен была самой высокооплачиваемой моделью в мире по версии Forbes с 2004 по 2013 год. С 2000 по 2005 год встречалась с актером Леонардо Ди Каприо. В октябре 2022 года Бюндхен развелась со спортсменом Томом Брейди после 13 лет брака.

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Карина Черных
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