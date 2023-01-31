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04:00, 31 января 2023Ценности

Жизель Бюндхен приняла участие в откровенной съемке после развода

Модель Жизель Бюндхен снялась в купальнике Versace после развода с Томом Брейди

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Бразильская супермодель Жизель Бюндхен приняла участие в откровенной фотосессии после развода с игроком в американский футбол Томом Брейди. Снимки публикует издание People.

Папарацци запечатлели 42-летнюю манекенщицу на пляжной съемке в купальнике люксового бренда Versace фиолетового цвета, который оформлен кейпом и глубоким V-образным декольте. На размещенном кадре видно, что актриса позирует без макияжа, при этом ее волосы собраны в пучок. Вдобавок знаменитость отказалась от аксессуаров.

Известно, что фотосессия состоялась в Майами. Другие подробности журналисты не раскрыли.

Брейди и Бюндхен развелись 28 октября после 13 лет брака. Заявления на развод подавали оба. У пары двое детей: 12-летний сын Бенджамин Рейн и 9-летняя дочь Вивиан Лейк. Экс-супруги договорились, что будут вместе воспитывать детей.

Жизель Бюндхен была самой высокооплачиваемой моделью в мире по версии Forbes с 2004 по 2013 год. С 2000 по 2005 год встречалась с актером Леонардо Ди Каприо. В то же время Том Брэйди входит в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов в мире по версии Forbes.

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Карина Черных
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