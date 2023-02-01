Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:20, 1 февраля 2023Бывший СССР

Украина заявила о намерении обсудить свой ядерный статус

Посол Украины в ФРГ Макеев заявил, что Киев намерен обсудить свой ядерный статус

Фото: Elke Wetzig / Wikimedia

Украинский посол в Германии Алексей Макеев в интервью Deutsche Welle (признан Минюстом РФ СМИ, выполняющим функцию иноагента) заявил, что Киев намерен начать обсуждение ядерного статуса страны, однако оговорился, что у него нет «готового предложения», о том как это могло бы выглядеть.

По словам дипломата, Киев не получил необходимую поддержку от США и Соединенного Королевства, а также других ядерных держав по Будапештскому меморандуму.

«Это был плохой сигнал для всех стран мира, которые поняли, что на самом деле только ядерное оружие может спасти их от нападения такого агрессора. Вот почему мы хотим начать эту дискуссию. У меня нет готового предложения для вас, как это могло бы выглядеть», — заявил он изданию.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что подписав Будапештский меморандум, Киев отказался от ядерного оружия в обмен на гарантии, которые «не сработали», и теперь его страна столкнулась с последствиями этого.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Орбан усомнился в жизнеспособности Украины как суверенного государства
В «Ростехе» назвали эффективное оружие России против танков Leopard 2
Школьник домогался 12-летней россиянки и распространил ее интимные фото в сети
В США оценили военные поставки на Украину в 27 миллиардов долларов
Самосвал насмерть переехал российскую лаборантку
Президентский фонд культурных инициатив объявил о новом грантовом конкурсе
55-летняя Памела Андерсон высказалась по поводу пластики и старения
100-летняя женщина назвала самый простой способ прожить дольше
Украина заявила о намерении обсудить свой ядерный статус
Популярная российская телеведущая раскрыла судьбу шоу со своим участием
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.