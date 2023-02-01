Украина заявила о намерении обсудить свой ядерный статус

Посол Украины в ФРГ Макеев заявил, что Киев намерен обсудить свой ядерный статус

Украинский посол в Германии Алексей Макеев в интервью Deutsche Welle (признан Минюстом РФ СМИ, выполняющим функцию иноагента) заявил, что Киев намерен начать обсуждение ядерного статуса страны, однако оговорился, что у него нет «готового предложения», о том как это могло бы выглядеть.

По словам дипломата, Киев не получил необходимую поддержку от США и Соединенного Королевства, а также других ядерных держав по Будапештскому меморандуму.

«Это был плохой сигнал для всех стран мира, которые поняли, что на самом деле только ядерное оружие может спасти их от нападения такого агрессора. Вот почему мы хотим начать эту дискуссию. У меня нет готового предложения для вас, как это могло бы выглядеть», — заявил он изданию.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что подписав Будапештский меморандум, Киев отказался от ядерного оружия в обмен на гарантии, которые «не сработали», и теперь его страна столкнулась с последствиями этого.