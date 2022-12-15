Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:50, 15 декабря 2022Бывший СССР

Зеленский высказался о прекращении украинского конфликта

Зеленский заявил, что возврат к границам на 24 февраля не приведет к прекращению конфликта
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента Украины / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленски в интервью The Economist заявил, что возврат к границам на 24 февраля не приведет к прекращению украинского конфликта.

«Это не будет финалом, потому что никто не понимает, что такое гарантии безопасности», — высказался Зеленский, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Украинский лидер отметил, что ранее, подписав Будапештский меморандум, Киев отказался от ядерного оружия в обмен на гарантии, которые «не сработали», и теперь его страна столкнулась с последствиями этого.

«Почему одна Украина платит такую ​​высокую цену? Мы благодарны нашим сторонникам, но мы те, кто платит», — заключил Зеленский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предположил, когда наступит окончание конфликта на территории страны. По его мнению, это может произойти в 2023 году. Комментируя это, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что конфликт может закончиться в любой момент, если на то будет политическая воля Киева.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против России
США анонсировали расширенную программу боевой подготовки ВСУ
Венгрия призвала «осушить коррупционное болото» в ЕС
Определились вероятные соперники Эрдогана на выборах президента Турции
Росавиация объяснила задержки рейсов в Египет
Зеленский высказался о прекращении украинского конфликта
Нападение подсудимого на конвоиров в российском суде попало на видео
Ивлеевой приснился «гениальный сценарий»
В ЛНР допустили провокации Украины в новогодние праздники
Названа главная опасность популярного средства для лечения ветрянки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.