Зеленский заявил, что возврат к границам на 24 февраля не приведет к прекращению конфликта

Президент Украины Владимир Зеленски в интервью The Economist заявил, что возврат к границам на 24 февраля не приведет к прекращению украинского конфликта.

«Это не будет финалом, потому что никто не понимает, что такое гарантии безопасности», — высказался Зеленский, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Украинский лидер отметил, что ранее, подписав Будапештский меморандум, Киев отказался от ядерного оружия в обмен на гарантии, которые «не сработали», и теперь его страна столкнулась с последствиями этого.

«Почему одна Украина платит такую ​​высокую цену? Мы благодарны нашим сторонникам, но мы те, кто платит», — заключил Зеленский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предположил, когда наступит окончание конфликта на территории страны. По его мнению, это может произойти в 2023 году. Комментируя это, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что конфликт может закончиться в любой момент, если на то будет политическая воля Киева.