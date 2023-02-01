Зарезавших двоих знакомых и поджегших московскую квартиру двоих мужчин задержали
Полицейские задержали двоих мужчин, зарезавших двоих товарищей и совершивших поджог. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Вскоре подозреваемые будут переданы в следственные органы.
В пресс-службе прокуратуры Москвы «Ленте.ру» уточнили, что из квартиры было похищено имущество. Одному из фигурантов 27 лет, а второму — 37 лет. Роли и степень участия каждого из них устанавливается при координации прокурора.
На кадрах видно, как правоохранители осматривают место происшествия и последствия пожара.
Ранее стало известно, что 1 февраля в квартире на Чистопольской улице произошло возгорание. Когда пламя удалось потушить, в жилище были обнаружены тела хозяина и его одноклассника со множественными ножевыми ранениями.
По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «а» части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ.