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10:59, 1 февраля 2023Силовые структуры

Зарезавших двоих знакомых и поджегших московскую квартиру двоих мужчин задержали

В Москве задержали двоих мужчин, зарезавших двоих товарищей и поджегших квартиру

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Полицейские задержали двоих мужчин, зарезавших двоих товарищей и совершивших поджог. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Вскоре подозреваемые будут переданы в следственные органы.

В пресс-службе прокуратуры Москвы «Ленте.ру» уточнили, что из квартиры было похищено имущество. Одному из фигурантов 27 лет, а второму — 37 лет. Роли и степень участия каждого из них устанавливается при координации прокурора.

На кадрах видно, как правоохранители осматривают место происшествия и последствия пожара.

Ранее стало известно, что 1 февраля в квартире на Чистопольской улице произошло возгорание. Когда пламя удалось потушить, в жилище были обнаружены тела хозяина и его одноклассника со множественными ножевыми ранениями.

По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «а» части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

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Екатерина Власова
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