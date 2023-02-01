Обнародованы новые свидетельства совершенных гитлеровцами зверств в Сталинграде

ФСБ рассекретила новые свидетельства зверств, совершенных оккупантами в Сталинграде

Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ) обнародовала рассекреченный архивный документ, свидетельствующий о зверствах, совершенных гитлеровскими оккупантами в Сталинграде во время Великой Отечественной войны.

Как рассказали в Центре общественных связей ФСБ, гитлеровцы не ожидали упорного и героического сопротивления советских войск у города на Волге и потому вымещали свою злобу на горожанах. Солдаты вермахта вламывались в жилища и забирали все, что находили — даже детскую одежду. Награбленное они отправлял в Германию.

О бесчинствах оккупантов начальник УНКВД по Сталинградской области Александр Воронин. «В октябре 1942 года в Сталинграде оккупанты ограбили квартиру рабочего завода «Красный Октябрь» Зотова Георгия Федоровича, отобрали одежду, продукты питания, посуду и мебель, а его вместе с матерью, женой и двумя детьми в возрасте трех и семи лет за оказание сопротивления расстреляли», — говорится в его справке.

Также отмечены случаи, когда при ограблении с женщин снимали платья, туфли, чулки. Детей задерживали и также раздевали практически полностью, оставляя мерзнуть на улице.

Воронин также приводил факты изнасилований местных жительниц, статистику угона скота, данные по разрушенным в массовом порядке школам, больницам, библиотекам.

Ранее ФСБ обнародовала свидетельство того, что поляки с гитлеровцами убивали узников Освенцима, а также документы о бомбардировках Сталинградской области.