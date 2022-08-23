Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

ФСБ рассекретила документы о бомбардировках Сталинградской области

ФСБ опубликовала документы о бомбардировках Сталинградской области в 1942 году

Фото: Георгий Зельма / РИА Новости

ФСБ России рассекретила архивные документы о бомбардировках Сталинградской области в 1942 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Среди опубликованных документов есть фотокопии докладных записок и специальных сообщений, составленных органами государственной безопасности СССР. В них приводятся данные о налетах гитлеровской авиации на населенные пункты и объекты Сталинградской области летом-осенью 1942 года. Из документов следует, что нацисты разрушали мирные объекты, в том числе жилые дома граждан.

Так, 22 июля 18 самолетов «Хейнкель-111» и «Юнкерс-88» сбросили на Сталинград 40 фугасных авиабомб (ФАБ) калибром от 50 до 500 килограммов. Обстрелы продолжились 23 июля 23 июля в разных районах Сталинградской области. 24 июля бомбы упали на станцию Лог. В результате налетов были жертвы среди мирного населения. Кроме того, 4 ноября налет был совершен на поселок Средняя Ахтуба. 30 самолетов сбросили несколько десятков фугасных бомб.

В июле Управление Федеральной службы безопасности (УФСБ) по Приморью рассекретило документы о бегстве украинских националистов на Дальний Восток в 1930-х годах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Эстония прокомментировала заявление ФСБ о бегстве убийцы Дугиной
США оценили возможность России проводить инспекции в рамках ДСНВ на фоне санкций
Дуров допустил продажу никнеймов в Telegram
ФСБ рассекретила документы о бомбардировках Сталинградской области
Тренер по танцам на пилоне объяснила их отличие от стриптиза
Россия понадеялась на скорое согласование логистики визита МАГАТЭ на ЗАЭС
В Германии рассказали об управляющих Зеленским странах
Раскрыта загадка протопланетных дисков
Дзюба забил в дебютном матче за «Адана Демирспор»
Украинские военные пожаловались журналистам на превосходство российской армии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.