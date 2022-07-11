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ФСБ рассекретила документы о бегстве украинских националистов на Дальний Восток

УФСБ Приморья рассекретило документы о бегстве украинских националистов на Дальний Восток

Фото: Pixabay

Управление Федеральной службы безопасности (УФСБ) по Приморью рассекретило документы о бегстве украинских националистов на Дальний Восток в 1930-х годах. Об этом сообщает РИА Новости.

Среди документов, показанных ведомством, копии протоколов допросов активистов «Украинской национальной колонии» (УНК) в советской военной контрразведке СМЕРШ в 1945 году.

Организация была создана в 1934 году эмигрировавшими в Маньчжурию украинскими националистами. Она вела не только антисоветскую деятельность, но и разжигала ненависть к Польше. Кроме того, была создана радикальная националистическая организация «Украинская Дальневосточная Сечь».

В конце июня Управление ФСБ России по Приморскому краю рассекретило документы, из которых следует, что в 1930-е годы украинские эмигранты пытались создать собственное государство на Дальнем Востоке.

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Марина Совина
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