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11:59, 2 февраля 2023Россия

В Кремле высказались о переименовании Волгограда в Сталинград

Пресс-секретарь Путина Песков призвал к аккуратности в вопросе переименования Волгограда

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

В вопросе о переименовании Волгограда в Сталинград следует взвешивать все «за» и «против». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Представитель президента призвал к аккуратности в обсуждении этого вопроса и в очередной раз отметил, что в Кремле не обсуждают эту инициативу.

«Каких-либо обсуждений в администрации президента или на уровне президента не ведется», — высказался об этой идее Песков.

По мнению депутата Госдумы от Волгоградской области Николая Николаева, вопрос переименования Волгограда в Сталинград должны решать не органы власти, а жители России.

Волгоград назывался Сталинградом с 1925 по 1961 год. До этого он носил название Царицын. В современной России город временно переименовывают в Сталинград девять раз в год — в День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, в День защитника Отечества, в День Победы, День памяти и скорби, День окончания Второй мировой войны, и в другие связанные с Великой отечественной войной праздники. В 2022 и 2023 по случаю переименования в городе заменяли дорожные знаки.

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Марк Леонов
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