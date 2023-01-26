В Госдуме назвали условие переименования Волгограда в Сталинград

Депутат Николаев допустил переименование Волгограда в Сталинград при согласии россиян

Вопрос переименования Волгограда в Сталинград должны решать не органы власти, а жители России. Такое условие смены названия города в разговоре с «Лентой.ру» назвал депутат Госдумы от Волгоградской области Николай Николаев. Идею о возрождении советского названия озвучил экс-премьер России Сергей Степашин.

По мнению Николая Николаева, Волгоград исторически важен для России, поэтому важно учитывать мнение жителей страны. При этом далеко не все захотят возвращать городу имя Иосифа Сталина, считает депутат.

Здесь частные мнения не так важны. В отношении переименования Волгограда в Сталинград важны мнения людей. Если есть такие инициативы, если они поддерживаются — это одно. Простых людей надо спрашивать Николай Николаев депутат Госдумы

«К Сталинграду как к городу все относятся абсолютно однозначно, город — это часть нашей истории. Если вы спросите у людей, как они относятся к увековечиванию памяти Сталина, я думаю, здесь будет значительно шире спектр ответов. Это такая тема, в которой ни в коем случае нельзя принимать каких-то административных решений», — сказал Николай Николаев.

Выступая по видеосвязи на круглом столе на тему «Волгоград или Сталинград? 80 лет спустя: уроки истории и современные смыслы», Сергей Степашин высказался о смене названия города, передает РИА Новости. По его мнению, этот вопрос связан не с личностью вождя, а с победой в битве, которая фактически спасла страну в Великой Отечественной войне.

Волгоград назывался Сталинградом с 1925 по 1961 год. До этого он носил название Царицын. Сталинградская битва шла с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года на территории современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и Республики Калмыкия. Это было одно из самых длительных сражений Второй мировой войны, в котором участвовали более двух миллионов человек с обеих сторон.

Ранее вернуть Волгограду старое название предлагал депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.