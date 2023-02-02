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12:54, 2 февраля 2023Мир

Москва в 1990-х предлагала поставлять российское оружие странам НАТО

Раскрытые архивы США показали, что Россия предлагала поставлять НАТО российское оружие

Фото: Reuters

Москва в 1990-х годах предлагала поставлять НАТО российское оружие в ответ на беспокойство Вашингтона, который призывал не продавать оружие Ирану и Ливии. Об этом говорится в раскрытых документах Национального архива США, доступных на сайте органа.

Согласно документам, подобное предложение прозвучало во время встречи главы МИД Андрея Козырева и госсекретаря США Джеймса Бейкера 29 января 1992 года. Бейкер выразил беспокойство по поводу намерений Москвы продолжать военное сотрудничество с Ираном и Ливии, но взамен Козырев предложил организовать продажу российского оружия в страны НАТО.

В итоге собеседники не смогли прийти к единому решению.

Ранее стало известно, что, согласно рассекреченным документам, Вашингтон не видел Россию в качестве полноценного союзника и партнера с момента распада СССР в 1990-х годах.

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Дмитрий Сотак
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