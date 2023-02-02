Раскрытые Вашингтоном архивы подтвердили намерения США к России

Архивы США подтвердили, что Вашингтон с 1990-х не видел Россию в качестве союзника

Раскрытые и рассекреченные архивы США подтвердили, что с момента распада СССР в 1990-х годах Вашингтон не видел Россию в качестве полноценного союзника и партнера. Документы доступны на сайте Национального архива США.

«Тут нигде не сказано, что мы больше не противники и движемся к тому, чтобы стать союзниками», — заявил президент России Борис Ельцин в 1992 году во время обсуждения проекта заявления по итогам саммита с Джорджем Бушем-старшим в 1992 году.

Тогдашний госсекретарь Джеймс Бейкер воспротивился предложению Ельцина о замене слов «о дружбе» на «движение от стадии противоборства к союзничеству», и в конечном итоге в документе осталась формулировка за авторством американских представителей.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов назвал ненормальным, что госсекретарь США Энтони Блинкен не может позвонить главе МИД России Сергею Лаврову, а отправляет послание через кого-то, имея в виду министра иностранных дел Египта Самеха Шукри, передавшего сообщение от Блинкена.

