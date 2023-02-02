Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:15, 2 февраля 2023Мир

Раскрытые Вашингтоном архивы подтвердили намерения США к России

Архивы США подтвердили, что Вашингтон с 1990-х не видел Россию в качестве союзника
Борис Ельцин и Джордж Буш

Борис Ельцин и Джордж Буш. Фото: Win McNamee / Reuters

Раскрытые и рассекреченные архивы США подтвердили, что с момента распада СССР в 1990-х годах Вашингтон не видел Россию в качестве полноценного союзника и партнера. Документы доступны на сайте Национального архива США.

«Тут нигде не сказано, что мы больше не противники и движемся к тому, чтобы стать союзниками», — заявил президент России Борис Ельцин в 1992 году во время обсуждения проекта заявления по итогам саммита с Джорджем Бушем-старшим в 1992 году.

Тогдашний госсекретарь Джеймс Бейкер воспротивился предложению Ельцина о замене слов «о дружбе» на «движение от стадии противоборства к союзничеству», и в конечном итоге в документе осталась формулировка за авторством американских представителей.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов назвал ненормальным, что госсекретарь США Энтони Блинкен не может позвонить главе МИД России Сергею Лаврову, а отправляет послание через кого-то, имея в виду министра иностранных дел Египта Самеха Шукри, передавшего сообщение от Блинкена.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Российские войска перешли в контрнаступление под Кременной
Модель своими руками сделала из сумок наряд и восхитила зрителей
Политолог рассказала о важности восстановления инфраструктуры новых регионов
В России подорожала сантехника
Россиянка избила супруга и переехала его на машине
Глава Пентагона не подтвердил отправку Украине истребителей США
Россиян предупредили о новом способе обмана через WhatsApp
Постоянно усталым россиянам дали неочевидный совет
Российские военные уничтожили склад с боеприпасами ВСУ
В России рассказали о характеристиках южнокорейской «ракеты-монстра»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.