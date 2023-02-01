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00:28, 2 февраля 2023Мир

Посол России назвал ненормальным формат общения Блинкена с Лавровым

Посол Антонов назвал формат общения Блинкена с Лавровым через представителей ненормальным
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Михаил Тургиев / РИА Новости

Посол России в США Анатолий Антонов назвал ненормальным, что госсекретарь США Энтони Блинкен не может позвонить главе МИД России Сергею Лаврову, а отправляет послания через кого-то. Об этом он рассказал в эфире Первого канала.

По словам Антонова, контакты политиков носят эпизодический характер. Он счел ненормальным формат общения, когда через главу МИД Египта Самеха Шукри или через каких-то других представителей Сергею Лаврову передают какие-то послания от Блинкена, «что тот не может взять трубку телефонную и позвонить нашему министру и поговорить по серьезнейшим вещам».

Ранее Антонов заявил, что США и их союзники развязали тотальную гибридную войну против России. Он отметил, что она ведется на нашей территории. При этом, добавил дипломат, Вашингтон является главным бенефициаром, поскольку «наживается на партнерах по НАТО, заставляя финансировать ренессанс американского военно-промышленного комплекса».

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Юлия Мискевич
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