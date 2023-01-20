Посол Антонов заявил о развязанной США тотальной гибридной войне против России

Посол Антонов заявил, что США развязали против России тотальную гибридную войну

США и их союзники развязали тотальную гибридную войну против России. Об этом заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает РИА Новости.

Он отметил, что война ведется на нашей территории. При этом, добавил дипломат, Вашингтон является главным бенефициаром, поскольку «наживается на партнерах по НАТО, заставляя финансировать ренессанс американского военно-промышленного комплекса». «Таких денег "оборонка" США не видела даже в годы холодной войны», — сказал Антонов.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил США в ведении войны против России и в желании «решить русский вопрос» так же, как Гитлер хотел решить еврейский. Он добавил, что США взяли курс на диктат в международных вопросах и не позволяют принимать какие-либо решения без своего ведома. Он указал, что объемы военной и экономической помощи Запада Украине демонстрируют большие ставки НАТО и ЕС на гибридную и глобальную войну с Россией.

В декабре замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что США продолжают усиливать конфронтацию в рамках отношений с Россией, в ближайшем будущем рассчитывать на здравомыслие американских политических элит не приходится. Дипломат констатировал, что конфронтационный курс США приобретает все более острый характер, ведь администрация президента страны Джо Байдена намерена затягивать конфликт на Украине