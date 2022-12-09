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14:23, 9 декабря 2022Мир

В МИД заявили о намерении США спровоцировать дефолт в России

Замглавы МИД Рябков: США хотят спровоцировать в России дефолт, истощив запасы выручки
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

США хотят спровоцировать в России дефолт, истощив запасы экспортной выручки. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков на сессии дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент «Ленты.ру».

«В Вашингтоне продолжают штамповать антироссийские рестрикции. Количество санкционных волн давно перевалило за сотню. Мало того, что американцы рейдерски захватили размещённую в банках США часть российских валютных резервов, они ещё пытаются нам предписать чтобы платежи по госдолгу осуществлялись из экспортной выручки, не скрывая цели истощить наши запасы валюты. Перекрытие каналов для американских и западных инвестиций рассматривается как один из инструментов, призванных спровоцировать дефолт и последующее разрушение нашей экономики», — указал дипломат.

Ранее Рябков заявил, что США продолжают усиливать конфронтацию в рамках отношений с Россией, в ближайшем будущем рассчитывать на здравомыслие американских политических элит не приходится. Дипломат констатировал, что конфронтационный курс США приобретает все более острый характер, ведь администрация президента страны Джо Байдена намерена затягивать конфликт на Украине, рассматривая его как этап гибридной войны с Россией.

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Виктория Кондратьева
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