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14:24, 9 декабря 2022Мир

В МИД оценили перспективы отношений с США

Замглавы МИД Рябков констатировал, что США продолжают курс на конфронтацию с Россией

Фото: Denis Balibouse / Reuters

США продолжают усиливать конфронтацию в рамках отношений с Россией, в ближайшем будущем рассчитывать на здравомыслие американских политических элит не приходится. Так перспективы отношений Москвы и Вашингтона оценил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на сессии дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Всем присутствующим, конечно, очевидно, что российско-американские отношения находятся в крайне тяжелом, плачевном состоянии. Проводимый Вашингтоном конфронтационный антироссийский курс приобретает более острый и всеобъемлющий характер», — заявил он.

Дипломат констатировал, что конфронтационный курс США приобретает все более острый характер, ведь администрация президента страны Джо Байдена намерена затягивать конфликт на Украине, рассматривая его как этап гибридной войны с Россией.

Рябков подчеркнул, что на Украине с каждым днем растет число западных инструкторов и наемников.

Замглавы МИД также высказал мнение, что США не отменят санкции против России независимо от дальнейшего развития событий.

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Виктория Кондратьева
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