Рябков оценил возможность отмены антироссийских санкций США

Рябков заявил, что США не отменят санкции независимо от дальнейшего развития событий

США не отменят санкции против России независимо от дальнейшего развития событий вокруг Украины. Так оценил возможность снятия антироссийских рестрикций замглавы МИД РФ Сергей Рябков на сессии дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы слышали пару обтекаемых публичных заявлений представителей американской администрации на этот счет, но надо понимать, что снятие рестрикций они неизменно обусловливают выполнением Россией нереалистичных требований Вашингтона в украинском контексте», — рассказал дипломат. Он заявил, что к подобным заявлением властей США нельзя относиться серьезно.

Ранее сообщалось, что США планируют ввести новые санкции в отношении России и Китая из-за предполагаемых нарушений прав человека. Кроме того, американская администрация намерена ввести санкции против российской стороны за якобы применение иранских дронов на Украине.