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11:24, 18 января 2023Мир

Лавров оценил ставки Запада на гибридную войну с Россией

Лавров: объемы помощи Запада Украине демонстрируют ставку на гибридную войну с Россией
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Объемы военной и экономической помощи Запада Украине демонстрируют большие ставки НАТО и ЕС на гибридную и глобальную войну с Россией. Об этом на пресс-конференции заявил глава российского МИД Сергей Лавров, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Объемы поддержки однозначно свидетельствуют о том, что Запад поставил на эту свою войну против России очень многое», — оценил министр.

Ранее Лавров обвинил США в ведении войны против России и в желании «решить русский вопрос» так же, как Гитлер хотел решить еврейский. Он добавил, что США взяли курс на диктат в международных вопросах и не позволяют принимать какие-либо решения без своего ведома.

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Виктория Кондратьева
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