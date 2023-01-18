Лавров оценил ставки Запада на гибридную войну с Россией

Лавров: объемы помощи Запада Украине демонстрируют ставку на гибридную войну с Россией

Объемы военной и экономической помощи Запада Украине демонстрируют большие ставки НАТО и ЕС на гибридную и глобальную войну с Россией. Об этом на пресс-конференции заявил глава российского МИД Сергей Лавров, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Объемы поддержки однозначно свидетельствуют о том, что Запад поставил на эту свою войну против России очень многое», — оценил министр.

Ранее Лавров обвинил США в ведении войны против России и в желании «решить русский вопрос» так же, как Гитлер хотел решить еврейский. Он добавил, что США взяли курс на диктат в международных вопросах и не позволяют принимать какие-либо решения без своего ведома.