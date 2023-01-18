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11:24, 18 января 2023Мир

Лавров обвинил США в желании решить русский вопрос методами Гитлера и Наполеона

Глава МИД России Лавров: США хотят решить русский вопрос методами Гитлера и Наполеона
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Москва считает, что Вашингтон взял курс на диктат в международных вопросах и не позволяют принимать какие-либо решения без своего ведома. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции, трансляция ведется на YouTube.

«Как Наполеон мобилизовал Европу против России, как Гитлер, США тоже сформировали коалицию из членов ЕС и НАТО и с помощью Украины, по доверенности, ведут войну против России», — убежден дипломат.

Лавров обвинил США в ведении войны против России и в желании «решить русский вопрос» так же, как Гитлер хотел решить еврейский. «Эта остервенелость США отражает понимание, что исторически они действуют против хода истории и остановить формирование многополярного мира», — подчеркнул министр.

Лавров не в первый раз использует аналогию с Гитлером. В начале октября он говорил, что США «подчинили себе практически весь коллективный Запад, мобилизовав его на превращение Украины в инструмент борьбы с Россией, так же как в свое время Гитлер поставил под ружье большинство стран Европы для нападения на Советский Союз».

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Виктория Кондратьева
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