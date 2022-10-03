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Лавров сравнил США с Гитлером

Глава МИД РФ Лавров заявил, что США действовали как Гитлер, подчинив себе страны Запада

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

США подчинили свой воле все страны Запада с тем, чтобы сделать из Украины инструмент войны против России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в Государственной думе. Трансляция заседания велась в официальном канале нижней палаты российского парламента на Rutube. Глава МИД также отметил, что ранее таким же образом поступил фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер, который «поставил под ружье» европейские страны для войны с СССР.

«Сегодня США подчинили себе практически весь коллективный Запад, мобилизовав его на превращение Украины в инструмент борьбы с Россией. Также, как в свое время Гитлер, поставил под ружье большинство стран Европы для нападения на Советский Союз», — заявил министр иностранных дел России.

Лавров добавил, что, как и планам Гитлера, намерениям США «не суждено сбыться».

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Василий Мека
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