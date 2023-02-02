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20:06, 2 февраля 2023Интернет и СМИ

Экс-советник президента США назвал цель встречи с Лукашенко

Болтон назвал целью Трампа заставить президента Белоруссии Лукашенко отвернуться от России
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Alex Brandon / AP

Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), представившимися бывшим президентом Украины Петром Порошенко, назвал целью бывшего американского лидера Дональда Трампа в 2019 заставить президента Белоруссии Александра Лукашенко отвернуться от России. Запись разговора доступна на Rutube.

«Я поехал на встречу с Лукашенко, чтобы оценить, сможем ли мы заставить его отвернуться от Москвы. НАТО создало проблему, остановив свое расширение и оставив серую зону в Молдавии, Белоруссии, на Украине, позволив тем самым русским создавать там проблемы», — рассказал Болтон.

Помимо этого, экс-советник президента США по нацбезопасности отметил, что поддерживал оппозиционные силы в Белоруссии.

В том же разговоре Болтон призвал пресекать попытки Запада, в том числе Франции и Германии, вести переговоры с Россией о спецоперации на Украине. Комментируя вопрос о том, что экс-госсекретарь Джеймс Бейкер обещал президенту СССР Михаилу Горбачеву не расширять НАТО, Болтон отметил, что таким образом тот пытался избежать конфронтации.

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Олег Давыдов
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