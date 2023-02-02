Болтон призвал пресекать попытки Запада вести переговоры с Россией

Джон Болтон призвал пресекать попытки Франции и Германии вести переговоры с Россией

Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), представившимися бывшим президентом Украины Петром Порошенко, призвал пресекать попытки Запада, в том числе Франции и Германии, вести переговоры с Россией о спецоперации на Украине. Запись беседы пранкеры опубликовали в своем Telegram-канале.

«Важно пресекать попытки французов, немцев или кого бы то ни было вести переговоры с Россией», — высказался Болтон. Экс-советник президента США выразил мнение, что в настоящее время важно оказывать давление на РФ.

Комментируя вопрос о том, что экс-госсекретарь Джеймс Бейкер обещал президенту СССР Михаилу Горбачеву не расширять НАТО, Болтон отметил, что таким образом тот пытался избежать конфронтации.

В январе сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда уволил сотрудника канцелярии Петра Гиллерта из-за своего разговора с Вованом и Лексусом.

Вован и Лексус опубликовали разговор с главой Польши, в котором представились президентом Франции Эммануэлем Макроном. Дуда рассказал им, что не желает конфликта с Россией. Кроме того, он заверил, что страна не применяла бы пятую статью устава НАТО о совместных действиях в случае нападения на члена Североатлантического альянса, даже если бы ракету на Польшу выпустили российские военные.