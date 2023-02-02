Сбросившая 61 килограмм за 13 месяцев писательница раскрыла секрет похудения

Писательница из США проработала причины переедания с психологом и сбросила 61 килограмм

Писательница из США сбросила 61 килограмм за 13 месяцев и раскрыла секрет своего успеха. Ее историю похудения публикует The Times of India.

38-летняя Энди Митчелл боролась с лишним весом большую часть жизни. Она заедала стресс и плохое настроение, и со временем цифра на весах приблизилась к отметке в 121 килограмм. Тогда женщина решила изменить образ жизни и в первую очередь обратилась к психологу, чтобы решить внутренние проблемы и проработать причины переедания.

Митчелл полностью отказалась от газированных напитков, добавила в рацион салаты, сезонные овощи и фрукты, а также заменила обычные перекусы на орехи. Также она считала калории и тщательно следила за сбалансированностью блюд. Женщина начала ходить в зал пять раз в неделю: там она занималась на эллиптическом тренажере и бегала на дорожке.

Тем, кто хочет похудеть, писательница посоветовала начать с употребления цельнозерновых продуктов, фруктов и овощей. Также она предложила отказаться от пустых калорий в пользу питательной и полезной пищи.

Ранее сообщалось, что 76-летняя жительница Канады Джоан Макдональд похудела на 31 килограмм, избавилась от проблем со здоровьем и стала известным фитнес-блогером. Она посоветовала людям перестать сидеть сложа руки и ждать перемен в своей жизни.