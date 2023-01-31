76-летняя женщина похудела на 31 килограмм и стала известным фитнес-блогером

В Канаде 76-летняя женщина похудела на 31 килограмм и избавилась от проблем со здоровьем

76-летняя жительница Канады Джоан Макдональд похудела на 31 килограмм, избавилась от проблем со здоровьем и стала известным фитнес-блогером. Об этом сообщает Daily Mail.

Когда женщине было 70 лет, она страдала от множества недугов. «Я весила 89 килограммов, у меня было высокое кровяное давление и высокий уровень холестерина, ужасная бессонница, изжога, мучительный артрит коленных суставов, а мои лодыжки так распухли, что ноги были похожи на обрубки», — вспоминает она. Макдональд смирилась со своим состоянием и жила в доме престарелых.

Однажды женщину навестила ее 51-летняя дочь Мишель, которая была культуристкой и фитнес-тренером. Она предложила ей пройти свой онлайн-курс. Макдональд сомневалась в своих силах, но все же согласилась и начала заниматься силовыми тренировками и йогой. Изменения к лучшему не заставили себя ждать. «Было очень приятно обнаружить, что под слоями жира, копившегося десятилетиями, у меня действительно есть мышцы», — рассказывает она.

Макдональд постепенно увеличивала интенсивность тренировок. Дочь также помогла ей наладить питание: рассказала, как важно употреблять белок, а также посоветовала есть пять-шесть раз в день небольшими порциями.

Спустя шесть лет ей удалось сбросить 31 килограмм, стать стройнее и выносливее. Сейчас Макдональд занимается в тренажерном зале пять раз в неделю по полтора часа и не может представить свою жизнь без спорта. «Мой рост — 160 сантиметров, но я могу выжать 145 килограммов во время жима ногами и 95 килограммов, выполняя ягодичный мостик. Это больше, чем у многих молодых людей в хорошей физической форме», — утверждает она.

Женщина также начала вести блог в социальной сети. «Я провожу по несколько часов в день, общаясь в интернете, отвечая на вопросы и подбадривая людей», — говорит Макдональд. Число ее подписчиков превысило 1,7 миллиона.

Женщина считает, что людям нужно перестать сидеть сложа руки и ждать перемен в своей жизни. Необходимо добиваться своих целей. Макдональд доказывает своим примером, что возраст, лишний вес и слабое здоровье не являются предлогом для безделья. «Такие серьезные изменения, как у меня, происходят только в результате ежедневных побед над негативом и старыми привычками. Каждый день мне приходится менять свои привычки и свое мышление, но, черт возьми, оно того стоит!» — уверяет она.

Ранее сообщалось, что 59-летний Стивен Доннелли из Великобритании испугался проблем со здоровьем и похудел на 63 килограмма. Избыточный вес, который он набрал из-за своего пристрастия к фастфуду, мешал ему работать сантехником.