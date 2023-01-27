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20:17, 27 января 2023Из жизни

Сантехник испугался за свое здоровье и сбросил 63 килограмма

The Sun: в Великобритании мужчина сбросил 63 килограмма, испугавшись проблем со здоровьем

Фото: Shutterstock

59-летний Стивен Доннелли из Великобритании испугался проблем со здоровьем и похудел на 63 килограмма. Об этом сообщает The Sun.

Избыточный вес, который он набрал из-за своего пристрастия к фастфуду, мешал ему работать сантехником. «У меня начали болеть колени, к тому же со 132-сантиметровой талией было трудно ложиться в постель и даже натягивать носки — вспоминает он. — Как типичный мужчина, я просто откладывал все на потом. Когда терапевт рассказал мне, насколько все плохо, я был в шоке».

Доннелли узнал, что ему требуются операции на коленях, однако их не удастся сделать, пока он не похудеет. Ему также сообщили, что пристрастие к вредной пище может привести к диабету. После визита к врачу мужчина твердо решил восстановить свое здоровье и сбросить вес. Для этого он обратился в организацию по снижению веса, а также купил абонемент в спортзал.

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Доннелли начал больше ходить, заниматься на тренажерах, позднее — посещать бассейн. Он также исключил из своего рациона вредную еду и стал следить за питанием. С утра мужчина съедал кашу или яичницу, обедал супом или сэндвичами домашнего приготовления, а на ужин готовил рыбу или курицу с овощами. Всего за год ему удалось похудеть на 63 килограмма и вернуть уверенность в себе.

Сейчас мужчина занимается спортом по полтора часа каждый день, а также плавает минимум пять раз в неделю. «Этот опыт полностью изменил меня как личность. Жалею, что не сделал этого раньше. Я чувствую себя не только на 63 килограмма легче, но и на десять лет моложе», — утверждает он.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании 39-летняя Тара Браун похудела после того, как ее обозвала незнакомка. Когда ее вес превышал 177 килограммов, она столкнулась с женщиной, которая назвала ее жирной и унизила перед детьми и друзьями.

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Алиса Удовик
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